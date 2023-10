Zaradi grožnje z bombo začasno evakuirali sedež nemške televizije ZDF

Mainz, 23. oktobra - Nemška radiotelevizija ZDF je davi prejela grožnjo z bombo, zaradi česar so evakuirali njen sedež v mestu Mainz na zahodu Nemčije, poročajo tuje tiskovne agencije. Policija je sporočila, da so začasno izpraznili več stavb, da bi zagotovili varnost vseh zaposlenih. Ti so se sicer že lahko vrnili na svoja delovna mesta.