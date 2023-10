Mariborski kriminalisti še preiskujejo družinsko tragedijo v Spodnjih Hočah

Hoče, 23. oktobra - Mariborski kriminalisti nadaljujejo zbiranje obvestil in preiskavo okoliščin nedeljskega tragičnega dogodka v Spodnjih Hočah, v katerem sta umrla 63-letna ženska in 65-letni moški, ki sta bila v sorodu. Kot so danes sporočili, glede na okoliščine na kraju preiskujejo sum, da je moški ustrelil žensko in po dejanju storil samomor.