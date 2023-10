Iz koalicije obsodbe pozivov k oboroževanju

Ljubljana/Luxembourg, 23. oktobra - V koaliciji obsojajo pozive prvaka SDS Janeza Janše k oboroževanju. Prvaki Gibanje Svoboda, SD in Levice so tako v skupnem odzivu med drugim tovrstne pozive označili za "popolnoma neodgovorne" in v nasprotju z napori mednarodne skupnosti. V NSi medtem menijo, da je treba krepiti državne institucije kot sta vojska in policija.