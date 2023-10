Odločba o nemožnosti pridobitve naziva registriranega športnika nad 50. letom diskriminatorna

Ljubljana, 23. oktobra - Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je določba pogojev in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov, ki pravi, da starejši od 50 let ne morejo pridobiti naziva registriranega športnika, diskriminatorna. Četudi športniki nad 50. letom izpolnjujejo vsa ostala zakonska merila, do statusa registriranega športnika ne morejo.