Furs in Davčna uprava Republike Srbske o možnosti izmenjave podatkov

Ljubljana, 23. oktobra - Generalni direktor Fursa Peter Grum je v petek na bilateralnem srečanju gostil delegacijo Davčne uprave Republike Srbske. Strinjali so se, da je izmenjava podatkov med davčnimi organi pomemben element v boju proti davčnemu izogibanju in utajam, ter izpostavili pomen vzpostavitve učinkovitega upravnega sodelovanja med Slovenijo in Republiko Srbsko.