Izraelska vojska naj bi preprečila raketni napad iz Libanona

Bejrut/Tel Aviv, 23. oktobra - Izraelske sile (IDF) so sporočile, da so ponoči uničile oporišče oboroženega šiitskega gibanja Hezbolah v Libanonu in s tem domnevno preprečile raketni napad na izraelsko mesto ob meji z Libanonom, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zaradi strahu pred napadi Hezbolaha so izraelske oblasti odredile novo evakuacijo več naselij na severu države.