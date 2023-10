ZPS opozarja na neprimernost priljubljene energijske pijače za otroke

Ljubljana, 23. oktobra - Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je pod drobnogled vzela priljubljeno energijsko pijačo Prime, ki je zahvaljujoč družbenim omrežjem zelo priljubljena med mladostniki. Opozorili so na pomanjkljivo označbo embalaže, med drugim manjka opozorilo, da energijska pijača ni primerna za otroke. O tem so že opozorili upravo za varno hrano in varnost živil.