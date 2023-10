Izraelski obrambni minister: Spopadi bi lahko trajali več mesecev

Gaza/Tel Aviv, 23. oktobra - Izraelski obrambni minister Joav Galant je ocenil, da bi lahko spopadi med izraelsko vojsko in palestinskim gibanjem Hamas trajali še več mesecev, končni cilj Izraela pa je uničiti Hamas. Medtem izraelske sile nadaljujejo obstreljevanje Gaze - sporočile so, da so v 24 urah zadele 320 ciljev, ponoči pa je bilo v napadih ubitih najmanj 70 ljudi.