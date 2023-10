SID banka in gospodarsko ministrstvo z novim posojilnim skladom v višini sto milijonov evrov

Ljubljana, 23. oktobra - SID banka ter ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport sta vzpostavila nov posojilni sklad v višini sto milijonov evrov. Sklad je namenjen financiranju tehnološkega razvoja in drugih investicij ali pa financiranju likvidnosti v podjetjih, prizadetih zaradi vojne v Ukrajini in energetske krize, so pojasnili na ministrstvu.