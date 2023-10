Nagrada Kristine Brenkove za izvirno slikanico Roku Tkavcu in Sabini Šinko za Pručko

Ljubljana, 23. oktobra - Dobitnika nagrade Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico sta pisatelj Rok Tkavc in ilustratorka Sabina Šinko za Pručko. Kot piše v utemeljitvi, je slikanica naslovniško odprta, mladi bralec bo v njej začutil pomen otroške igrivosti in poguma, starejši se bo predajal odlično prikazani otroški logiki in njeni neverjetni nepredvidljivosti.