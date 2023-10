Vreme: Sončno z nekaj jutranje megle

V torek bo pretežno oblačno. Zjutraj se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine, ki se bodo čez dan krepile in zvečer zajele vso Slovenijo. Lahko bo tudi zagrmelo. Krepil se bo jugozahodni veter, ob morju jugo, zvečer bo veter prehodno ponehal. Najnižje jutranje temperature bodo od od 13 do 16, v alpskih dolinah severne Slovenije okoli 10, najvišje dnevne od 13 do 20, ob morju ter v južni in vzhodni Sloveniji do 23 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Ponekod bo spet zapihal jugozahodnik. V noči na četrtek bodo padavine prehodno ponehale. V četrtek dopoldne bo povečini suho, popoldne pa bo na zahodu občasno deževalo, dež se bo postopno širil v notranjost Slovenije. Pihal bo jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad jugozahodno je območje nizkega zračnega tlaka z več ciklonskimi jedri in frontami, nad srednjo in jugovzhodno Evropo pa območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje z jugozahodnimi vetrovi doteka topel in prehodno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno, ponekod po kotlinah bo zjutraj nastala megla. Pihal bo jugozahodni veter. V torek se bo od zahoda pooblačilo. V krajih zahodno od nas bodo padavine že zjutraj, čez dan bodo dosegle tudi kraje severno in južno od nas, zvečer pa tudi sosednje pokrajine Madžarske in severovzhodne Hrvaške. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju jugo.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ugoden, v torek pa bo vremenska obremenitev čez dan naraščala.