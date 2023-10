Iz Celja s kolesom do Šentjurja in Žalca od sredine prihodnjega leta

Celje, 23. oktobra - Na kolesarskih povezavah Celje-Štore-Šentjur in Celje-Žalec so gradbena dela v polnem razmahu. Glede na potek del bosta kolesarski povezavi odprti sredi prihodnjega leta, so sporočili z Direkcije RS za infrastrukturo, ki je investitor pri obeh projektih.