Program Najdi.se za podporo mladim pri njihovem duševnem zdravju

Ljubljana, 23. oktobra - Program Najdi.se je orodje, s katerim so v Zavodu Vozim želeli na motivacijski način pristopiti k promociji duševnega zdravja med mladimi in pomagati pri njegovi destigmatizaciji. Kot so za STA povedali v zavodu, so idejo za spletno stran spodbudila predvsem poročanja o poslabšanju duševnega zdravja med mladimi po epidemiji Covida-19 in med njo.