Nafta cenejša

Singapur, 23. oktobra - Nafta se je danes pocenila. Trgovci spremljajo predvsem dogajanje na Bližjem vzhodu in diplomatska prizadevanja za ustavitev vojne med skrajnim palestinskim gibanjem Hamas in Izraelom. Kljub današnjim padcem so se cene nafte zaradi skrbi, da bi se vojna razširila tudi na druge države, v zadnjem obdobju okrepile.