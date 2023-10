V Tropski hiši Celje dobili samca redkega nikobarskega goloba

Celje, 23. oktobra - V Tropski hiši Celje so nedavno dobili samca nikobarskega goloba, ki se je v začetku septembra izvalil v živalskem vrtu Brno na Češkem. Gre za največjo vrsto goloba na svetu in najbližjega živečega sorodnika izumrlega dodoja, so sporočili iz tropske hiše. Ker je ptic te vrste v naravi vse manj, so se odločili za njihovo vzrejo.