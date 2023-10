Ljubljančani ekipni državni prvaki v šahu

Ljubljana, 23. oktobra - Ekipa Ljubljana Tajfun je osvojila naslov ekipni državni naslov v šahu. V neposrednem dvoboju glavnih favoritov za naslov so Ljubljančani v 7. krogu premagali Maribor Poligram s 4:2 in si pričakovano priborili prvo mesto. Ljubljančani so dobili vse ekipne dvoboje letošnjega DP.