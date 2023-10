Zahodni voditelji z Bidnom na čelu potrdili podporo Izraelu

Washington, 23. oktobra - Voditelji ZDA, Nemčije, Kanade, Italije, Francije in Združenega kraljestva so v nedeljo v skupni izjavi ponovno potrdili svojo podporo Izraelu, hkrati pa ga pozvali k spoštovanju mednarodnega prava in zaščiti civilistov. Ameriški predsednik Joe Biden se je o tem pogovarjal tudi z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem in papežem Frančiškom.