Calcitu zanesljivo derbi proti Mariborčanom

Ljubljana, 22. oktobra - Odbojkarji Calcita Volleyja tudi po četrtem krogu državnega prvenstva ostajajo brez izgubljenega niza. Tokrat so zanesljivo s 3:0 (16, 21, 17) dobili obračun proti Merkur Mariboru. To je bil derbi le na papirju, igrišče pa je pokazalo drugačno sliko, Kamničani so bili za Mariborčane premočan tekmec.