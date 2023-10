London, 22. oktobra - Nogometaši Aston Ville nadaljujejo odlični start v novo angleško prvenstvo. V devetem krogu so zabeležili še šesto zmago, s 4:1 (1:0) so ugnali West Ham in se prebili na peto mesto prvenstvene razpredelnice, le dve točki za vodilnima Manchester Cityjem in Arsenalom.