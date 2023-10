Črnomelj, 22. oktobra - Na območju naselja Žuniči v občini Črnomelj se je danes okoli 12. 30 začela iskalna akcija pogrešane osebe v reki Kolpi. Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Črnomelj in policisti so pregledali obrežje in gladino reke Kolpe, vendar pogrešane osebe niso našli, je objavljeno na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje.