Barcelona, 22. oktobra - Nogometaši Barcelone so v večerni tekmi 10. kroga španskega prvenstva premagali Athletic Bilbao z 1:0 in so zdaj s 24 točkami na tretjem mestu lestvice. Z madridskim Realom pa se je pri 25 točkah izenačila Girona, danes je s 5:2 premagala Almerio.