Izrael izvedel raketni napad na Zahodni breg

Gaza/Ramala, 22. oktobra - Izraelske sile so minulo noč izvedle raketni napad na mesto Dženin na Zahodnem bregu. Pri tem sta po navedbah palestinskih oblasti umrla dva človeka. Izraelska vojska trdi, da so ubili teroriste. Izraelske sile so tudi napovedale okrepitev napadov na območje Gaze, ljudi, ki so še vedno na severu te enklave, pa pozvale, naj se umaknejo na jug.