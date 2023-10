Skupina ljudi v središču Ljubljane oropala Maročana

Ljubljana, 22. oktobra - Ljubljanski policisti so bili v petek zvečer obveščeni o roparski tatvini na območju Tabora v središču Ljubljane. Po prvih informacijah je več oseb obstopilo državljana Maroka, mu zagrozilo s pretepom, zoper njega so uporabili tudi solzivec. Nato so mu vzeli denarnico in mobilni telefon ter peš pobegnili, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.