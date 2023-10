Podeljene nagrade ZIZ za alternativne gledališke produkcije

Maribor, 22. oktobra - V Mariboru so v petek v sklopu petega ZIZ festivala podelili nagrade najbolj zaslužnim na mariborski alternativni gledališki sceni. Poleg ZIZ nagrad v različnih kategorijah so podelili tudi ZIZ prstan, ki ga je letos za dolgoletno podporo kolektivu ZIZ prejel mariborski kulturni producent Marko Brumen, so sporočili organizatorji.