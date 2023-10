Statistika 27 ljubljanskih maratonov

Ljubljana, 22. oktobra - Na 27. Volkswagen ljubljanskem maratonu je bilo v sobotnih tekih otrok in mladine 7305 udeležencev, 11.796 pa je bilo na startu tekačic in tekačev v nedeljo na 10, 21 in 42 km ter še šest z vozički na ročni pogon. Skupaj 19.107 tekačev, kar je blizu ravni maratona v zadnjem letu predkoronskega obdobja (2019, 19.612).