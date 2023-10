ZDA napovedale krepitev prisotnosti svoje vojske na Bližnjem vzhodu

Washington, 22. oktobra - ZDA so v soboto zvečer napovedale okrepitev svojih sil na Bližnjem vzhodu kot odgovor na nedavna zaostrovanja s strani Irana in njegovih zaveznikov v regiji. Ameriški obrambni minister Lloyd Austin sporočil, da bodo po vsej regiji namestili sistem protiraketne obrambe THAAD in več protiletalskih raketnih sistemov zemlja-zrak Patriot.