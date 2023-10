Vegas v uvodu sezone še šestič zapored zanesljiv

Chicago, 22. oktobra - Hokejisti Vegas Golden Knights ostajajo neporaženi v severnoameriški ligi NHL. Ponoči so v gosteh s 5:3 ugnali Chicago Blackhawks in vpisali šesto zmago sezone. S to je Vegas postal prvi branilec naslova prvakov, ki je novo sezono začel s šestimi zaporednimi zmagami. Po petih tekmah so neporaženi še Colorado Avalanche, po štirih pa Boston Bruins.