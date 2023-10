Kopitar rekorder po številu nastopov za Los Angeles Kings

Los Angeles, 22. oktobra - Slovenski hokejski as Anže Kopitar je ponoči postal rekorder po številu nastopov za Los Angeles Kings v severnoameriški ligi NHL. S 1297 tekmami je za eno prehitel Dustina Browna, sicer dolgoletnega soigralca pri kraljih. Kralji so morali priznati premoč Boston Bruins, ki so v mestu angelov slavili s 4:2. Hrušičan se ni vpisal med dobitnike točk.