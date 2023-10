Organizatorji odpovedali sprintersko dirko razreda motoGP

Phillip Island, 22. oktobra - Organizatorji velike nagrade Avstralije v motociklističnem tekmovanju za svetovno prvenstvo so morali zaradi slabega vremena odpovedati sprintersko preizkušnjo razreda motoGP. Že v petek so prvič spremenili spored tekmovanja in v soboto zaradi boljše vremenske napovedi izpeljali klasično preizkušnjo kraljevskega razreda.