Gen-I Volley ob točko v Kopru

Ljubljana, 21. oktobra - Odbojkarice Gen-I Volleyja, slovenske podprvakinje, so v četrtem krogu državnega prvenstva proti Luki Koper še četrtič zmagale, a še drugič v sezoni s 3:2, tako da so izgubile še drugo točko. S 3:2 so v Grosupljem zmagale tudi igralke Formisa, najbolj zanesljive v sobotnih tekmah pa so bile odbojkarice Sip Šempetra, s 3:0 so ugnale Ankaran.