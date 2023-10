Kanal, 21. oktobra - Odbojkarji Alpacem Kanala, nekdanjega Salonita, so v prvi tekmi četrtega kroga 1. DOL Sportklub in edini sobotni še tretjič izgubili, tako da so ob zaostali tekmi proti ACH Volleyju še vedno brez točke. Tokrat jih je v Kanalu s 3:1 (-22, 21, 22, 19) premagala Panvita Pomgrad.