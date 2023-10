Boos za STA: Navdušil nastop Slovenije kot častne gostje Frankfurtskega knjižnega sejma

Frankfurt, 22. oktobra - Na zadnji dan Frankfurtskega knjižnega sejma je za STA o Sloveniji kot častni gostji spregovoril tudi direktor sejma Juergen Boos. Navdušil ga je celovit in raznolik nastop, njegovi najljubši dogodki so bili, med drugim, pogovori s slovenskimi avtorji in avtoricami, kot so Ana Marwan, Drago Jančar in Aleš Šteger.

Poudaril je tudi, da slovenski paviljon s svojo trajnostno arhitekturo na sejemsko prizorišče ni prinesel le literature, temveč tudi slovensko krajino.

"Tamkajšnje prireditve in srečanja s slovenskimi avtorji so privabili številne obiskovalce. Pohvala fantastični ekipi Javne agencije za knjigo, ki je delo opravljala z neverjetno energijo, ustvarjalnostjo in strokovnostjo," je še ocenil Boos.

Tudi on je kot enega od vrhuncev kulturnega programa izpostavil simfonični in multimedijski spektakel Alamut skupine Laibach. Odmeven je bil po njegovih beseda tudi strokovni program, predvsem dogodki o pomenu poglobljenega branja in manjših knjižnih trgov.

Dodal je še, da se je okrogle mize o kritiki ideologije na frankfurtski univerzi Goethe, kjer so teoretiki frankfurtske šole kritične teorije in ljubljanske šole za psihoanalizo izmenjevali ideje, udeležilo več kot 600 ljudi, pretežno mladih.

"Če to ni dobro sporočilo: Mladi se zgrinjajo na dogodek, kjer poteka teoretična razprava, kako naj se znajdemo v svetu, ki se je znašel v razsulu. Veseli me tako opazna želja po diskurzu in svobodnem razmišljanju. To je primer najboljšega knjižnega sejem," je za STA še zapisal direktor FKS.