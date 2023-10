V Parku miru na Sabotinu odkrili spominsko tablo v spomin na padle poljske vojake

Nova Gorica, 21. oktobra - Boji na soški fronti, ki so potekali med majem 1915 in novembrom 1917, so zahtevali na tisoče življenj. Med njimi je bilo tudi nekaj tisoč Poljakov, ki so se borili na strani avstro-ogrske monarhije. Danes so jim na Sabotinu odkrili spominsko tablo in se poklonili njihovemu spominu.