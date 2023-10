Londonski derbi brez zmagovalca, liverpoolski pripadel rdečim, City na vrh

Ljubljana, 21. oktobra - Nogometaši Chelseaja in Arsenala so se v londonskem derbiju v 9. krogu angleške lige razšli z 2:2. Liverpoolski obračun Liverpoola in Evertona je dobil prvi z 2:0, z 2:1 pa je branilec naslova Manchester City odpravil Brighton. City in Arsenal sta zdaj s po 21 točkami na vrhu lestvice.