Vreme: Ponoči na zahodu in v osrednjem delu države krajevne plohe

Ljubljana, 21. oktobra - Ponoči bo v zahodni in v osrednjem delu države spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe, lahko tudi zagrmi. Na vzhodu bo delno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.