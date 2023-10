Vlada ob obisku savinjske regije obljubila predplačilo za obnovo poplavljenih objektov do konca novembra

Žalec, 21. oktobra - Vladni predstavniki so ob današnjem obisku savinjske regije, ki jo je, tako kot Koroško, avgustovska ujma močno prizadela, zatrdili, da bodo prizadeti občani do konca novembra prejeli predplačila za sanacijo svojih stanovanjskih objektov. Vse bolj postaja jasno, da se bodo prebivalci levega in desnega brega Savinje v Letušu morali preseliti.