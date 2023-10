Slovenski ragbisti po dramatičnem zaključku do druge zmage

Ljubljana, 21. oktobra - Slovenska reprezentanca v ragbiju je v Ljubljani na drugi tekmi evropskega konferenčnega pokala premagala Bosno in Hercegovino z 22:17. Encijani so na Ovalu v Stanežičah v dramatičnem zaključku dvoboja zdržali vse napade čvrstih Bosancev in vpisali drugo zmago v ciklu tekmovanj v letih 2023 in 2024.