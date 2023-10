Lajčak v Prištini predstavil načrt za nadaljevanje dialoga med Beogradom in Prištino

Priština/Beograd, 21. oktobra - Posebni odposlanec EU Miroslav Lajčak, ameriški odposlanec ter predstavniki vlad Francije, Nemčije in Italije so danes v Prištini na srečanju s kosovskim premierjem Albinom Kurtijem predstavili nov načrt za nadaljevanje dialoga med Beogradom in Prištino. Podrobnosti o načrtu niso posredovali, je pa Lajčak poudaril, da alternative dialogu ni.