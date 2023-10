Čehinji za turnirsko zmago na Kitajskem

Peking, 21. oktobra - Čehinji Marie Bouzkova in Katerina Siniakova bosta igrali v finalu teniškega turnirja v kitajskem Nanchangu (245.600 evrov nagradnega sklada). Tretja nosilka Bouzkova je v polfinalu premagala Rusinjo Dijana Šnajder s 7:6 (5) in 6:2, v dvoboju nepostavljenih polfinalistk pa je bila Siniakova s 7:5 in 6:4 boljša od Kanadčanke Leylah Fernandez.