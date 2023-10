Koprski policisti uvedli nadzor na petih cestnih mejnih prehodih

Koper, 21. oktobra - Na območju policijske uprave Koper so ponoči uvedli nadzor na petih cestnih in dveh železniških mejnih prehodih s Hrvaško. Po besedah Viljema Toškana iz koprske policijske uprave bo kontrola ciljno usmerjena in naj ne bi povzročala daljših čakalnih dob. V prvih urah so odkrili dva tujca, ki nista izpolnjevala pogojev za vstop v Slovenijo.