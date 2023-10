Guterres na vrhu v Kairu pozval k humanitarni prekinitvi ognja

Kairo, 21. oktobra - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je na današnjem vrhu za mir v Kairu pozval k humanitarni prekinitvi ognja na območju Gaze in zahteval "globalno ukrepanje za končanje te nočne more". Številni arabski voditelji so medtem obsodili izraelsko obstreljevanje Gaze in pozvali k sklenitvi mirovnega dogovora.