Gaza, 21. oktobra - Po dnevih čakanja so danes odprli mejni prehod Rafa med Egiptom in Gazo, s čimer bo lahko enklavo dosegla nujno potrebna humanitarna pomoč, poročajo tuje tiskovne agencije. Na egiptovski državni televiziji so predvajali posnetke, kako je več tovornjakov prečkalo mejo v Gazo. Po napovedih bo mejo prečkalo skupno 20 tovornjakov, prvi so že v Gazi.