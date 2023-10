Župan Braslovč: Letuški levi in desni breg se selita, podrobneje s krajani prihodnji teden

Braslovče, 21. oktobra - Župan občine Braslovče Tomaž Žohar je po pogovorih s predstavniki hidrološke stroke in predsednikom vlade Robertom Golobom danes povedal, da se letuški levi in desni breg selita. Podrobnosti in možnosti bodo predvidoma prihodnji teden predstavili krajanom. Ljudje bodo neposredno dobili pojasnila stroke o stopnji ogroženosti, je dejal premier.