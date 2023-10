Američan Shelton in Rus Karacev v finalu v Tokiu

Tokio, 21. oktobra - Američan Ben Shelton in Rus Aslan Karacev bosta igrala v finalu teniškega turnirja ATP 500 v Tokiu (1.916.447 evrov nagradnega sklada). Američan je v napetem polfinalu ugnal rojaka Marcosa Girona s 6:7 (2), 7:6 (5) in 6:4, Rus pa je bil v drugem dvoboju prepričljivo boljši od Japonca Shintaro Mochizukim, bilo je 6:3 in 6:4.