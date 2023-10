Po odprtju Rafe iz sveta pozivi k vzpostavitvi trajne dostave pomoči

Gaza, 21. oktobra - Številni svetovni voditelji so pozdravili današnje odprtje mejnega prehoda Rafa med Egiptom in Gazo, s čimer bo lahko obkoljeno enklavo po dnevih čakanja vendarle dosegla nujno potrebna humanitarna pomoč. Ob tem pa so mnogi poudarili nujnost vzpostavitve trajne dostava humanitarne pomoči civilistom v Gazi.