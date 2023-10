Slovenski kajakaši in kanuisti na OI 2024 v vseh kategorijah

Ljubljana, 21. oktobra - Slovenski kajakaši in kanuisti v slalomu na divjih vodah bodo na olimpijskih igrah leta 2024 v Parizu nastopili v vseh kategorijah. Mednarodna kajakaška zveza (ICF) je namreč tudi uradno objavila seznam držav, ki so si na svetovnem prvenstvu v Londonu priborile olimpijske kvote, razdeljene pa so tudi že dodatne evropske kontinentalne kvote.