Močan veter ponoči odkrival strehe in podiral drevesa

Ljubljana, 21. oktobra - Tudi ponoči je močan veter odkrival strehe in podiral drevesa, ponekod sta bila motena oskrba z električno energijo in oviran cestni promet. Na Upravi RS za zaščito in reševanje so zabeležili 75 dogodkov, aktivirani pa so bili gasilci iz 55 enot. Med bolj prizadetimi kraji je Trnovo ob Soči.