Izrael pozval državljane, naj nemudoma zapustijo Egipt in Jordanijo

Jeruzalem, 21. oktobra - Izraelske oblasti so pozvale svoje državljane, naj nemudoma zapustijo Egipt in Jordanijo, je danes sporočil izraelski svet za nacionalno varnost. Do poziva prihaja v času najnovejše zaostritve bližnjevzhodne krize, ki je doslej terjala že več kot 5500 življenj.