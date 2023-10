Neurje v Nemčiji terjalo smrtno žrtev

Berlin, 21. oktobra - Neurje, ki je zajelo večji del severne Evrope ter s seboj prineslo obilne padavine in močan veter, je v petek terjalo novo smrtno žrtev. V Nemčiji je namreč po padcu drevesa na avtomobil umrla ena oseba. Pred tem pa so o dveh smrtnih žrtvah poročali tudi na Škotskem ter po eni v Angliji in Avstriji.