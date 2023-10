Dobovec do tretje zmage, prve tri točke za Dobrepolje

Ljubljana, 21. oktobra - V tretjem krogu 1. slovenske futsal lige je Dobovec z 8:0 premagal Bronx Škofije in vpisal tretjo zmago v sezoni. Dobrepoljci so doma premagali Sevnico in prišli do prvih treh točk, Siliko je doma ugnal Meteorplast Šic bar, tekma v Sodražici pa se je končala z delitvijo točk.